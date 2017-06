Game of Thrones: ecco quando potrebbe debuttare l'ultima stagione

Intervistato da Entertainment Weekly,, presidente della programmazione HBO, ha ammesso che una data non è ancora stata fissata per il debutto dell'ottava stagione di Game of Thrones. “Devono scrivere gli episodi e capire quale sarà la tabella di marcia della produzione – ha detto a proposito dei due showrunner– Avremo un'idea più precisa una volta che saranno più avanti nel processo di scrittura”.

Bloys ha anche rivelato che i due autori non saranno coinvolti in alcun modo nella realizzazione degli eventuali prequel de Il trono di spade. “Sono venuti alla HBO con l'idea per una serie che avesse un inizio, una parte centrale e una conclusione, e vogliono arrivare in fondo. E se il loro nome apparisse nei prequel, anche in modo passivo, pensano che questo evocherebbe un'aspettativa di responsabilità. Vogliono godersi i prequel da fan e non preoccuparsi delle sceneggiature o della produzione. Noi speravamo di accreditarli per rispetto nei loro confronti, ma capiamo perché preferiscano di no”.