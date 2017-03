Young Sheldon: il regista di Iron Man dirige l'episodio pilota

È tutto confermato e tutto pronto in casa Cooper: CBS ha ordinato la prima stagione di, la sit-com prequel di The Big Bang Theory che racconterà l'infanzia di Sheldon Cooper in Texas. E ora chiama un regista hollywoodiano a dirigere e produrre l'episodio pilota. Troveremo infatti Jon Favreau , autore di Iron Man e Il libro della giungla, alla regia del pilot.

è confermato nel ruolo del piccolo Sheldon, connel ruolo della madre Mary Cooper. L'attrice è figlia di, che interpreta la madre di Sheldon in The Big Bang Theory. Nel cast vedremo anche Jim Parsons narrerà le puntate nel ruolo dello Sheldon adulto.

La nuova serie è stata creata da Chuck Lorre e Steven Molaro di The Big Bang Theory e vedrà uno Sheldon di nove anni frequentare il liceo nella sua cittadina del Texas orientale. La serie debutterà nella stagione 2017-2018.

Nel frattempo, la serie madre è in attesa di un doppio rinnovo per le stagioni 11 e 12. Il cast è attualmente in trattative riguardo ai salari: i protagonisti originali, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar, hanno proposto a CBS un taglio al loro salario per fare in modo che le co-star Mayim Bialik e Melissa Rauch guadagnino di più.