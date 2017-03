Downton Abbey, già quest'anno le riprese del film?

52 episodi, tra il 2010 e il 2015, hanno fatto di Downton Abbey una delle serie più amate del pubblico televisivo. Come hanno dimostrato le tante anticipazioni sulla temuta conclusione del programma, gli abbandoni eccellenti e il conto alla rovescia per il gran finale del 25 dicembre 2015 (andato in onda il 28 febbraio 2016 in Italia). Precedenti importanti per il progetto che oggi si annuncia e che chiama a raccolta i vecchi fan, emozionati per la possibilità delladelle vicende della famiglia Crawley & Co., almeno a sentire uno degli interpreti dello show, il maggiordomo Septimus Spratt, al secolo Jeremy Swift. "Avremmo dovuto iniziare a girare quest'anno, ma niente è stato stabilito per ora", ha dichiarato l'attore ospite del programma Lorraine della ITV dopo aver raccontato di"!"È scomparso dalle nostre email in stile Mission Impossible, con un piccolo 'puff', - sono state le parole di Swift, che ha concluso ammettendo che - si tratta di radunare tutti nello stesso posto e momento. Credo ci sia". Del quale, in effetti, si parla da tempo, almeno dal 2016 quando il creatore dello show Julian Fellowes disse di star già pensando a unper farsi trovare pronto in caso servisse.La Carnival Films, produttrice del pluripremiato dramma, ha intanto confermato di star sviluppando una sceneggiatura per un possibile film: "Non c'èsu quando potrebbe andare in produzione - secondo quanto comunicato alla BBC. - Quando i piani futuri saranno certi, faremo sicuramente un annuncio ufficiale".