Black Mirror, l'episodio Callister diventa una serie tv

Ogni stagione, ogni episodio diviene ormai lungamente attesa e salutata come un piccolo evento nel palinsesto televisivo. Questo a partire dal 2011 , quando la creatura di Charlie Brooker fece la sua prima apparizione sugli schermi britannici. Passata ormai a, la serie continua a moltiplicarsi, tanto che dopo il raddoppiamento delle avventure raccontate sembra prospettarsi la produzione di una sorta di spinoff, che svilupperebbe gli eventi di, episodio con cui si è aperta la stagione appena distribuita sul popolare servizio di streaming., è stato il commento di Jimmi Simpson, volto noto per La leggenda del cacciatore di vampiri e White House Down e interprete del tenente Walton nell'episodio in questione. Sostanzialmente, incrociato con alcuni temi usuali della produzione Endemol come realtà virtuale e simulazioni, che potrebbe avere ancora molto da dire, soprattutto considerata la conclusione dell'avventura di Jesse Plemons (Breaking Bad, The Master) e compagni."Mi piacerebbe", aveva chiosato Simpson in occasione del Television Critics Association winter press tour (dove stava promuovendo il suo Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G.). Di certo, anche a noi, visto che per ora. E magari anche al regista(Doctor Who, Sherlock) - che insieme a Jodie Foster , John Hillcoat (The Road, Lawless), Tim Van Patten (Boardwalk Empire, I Soprano), David Slade (Hard Candy, The Twilight Saga: Eclipse), Colm McCarthy (Outcast, Sherlock) ha impreziosito questa season four - se dovesse esser scelto per dirigere anche lo spinoff, o serie 'standalone' che fosse…