Binge watching di San Valentino: 3 serie da vedere se sei in coppia, 3 se sei single

È San Valentino ed è l'occasione perfetta per passare una serata davanti alla TV o allo schermo del vostro PC per vedere qualche bella serie TV con la vostra dolce metà. Ma se avete dei dubbi su cosa guardare, siamo qui per darvi qualche bel consiglio a tema. Non temete, però: se siete single, abbiamo dei consigli anche per voi! Fatevi sotto, dunque, e scoprite tre serie da vedere in binge watching se siete in coppia e tre se siete single...Mai celebrazione dell'amore universale fu più intensa che in questa serie concepita dalle sorelle. Il cambio di sesso ha fornito un punto di vista davvero unico e aperto sull'amore agli ex registi di Matrix. In Sense8, storia di otto individui sparsi in tutto il mondo e accomunati da una sorta di legame telepatico, l'amore assume le forme più svariate. Ci sono due coppie gay, una composta da un attore action messicano e dal suo compagno e una da due donne (di cui una è transessuale sia nella fiction che nella vita reale), e due etero. Ma al di là di questo, il legame tra gli otto protagonisti è talmente forte che, quando due persone fanno sesso, è come se lo facessero tutti insieme. Le ammucchiate più romantiche che vedrete mai nella TV di oggi. Lo trovate su Netflix.Per i romanticoni, Una mamma per amica è un must. Il suo sequel, distribuito pochi mesi fa su Netflix, è la chiusura del cerchio che molti stavano aspettando, dopo una settima stagione non proprio all'altezza. State pronti con i fazzoletti a portata, perché nelle quattro puntate/stagioni di questo revival, le lacrime si affacceranno prepotenti più di una volta!sono una coppia di agenti immobiliari dalla perfetta vita suburbana, almeno finché lei non si trasforma in uno zombie e inizia a mangiare esseri umani. Questo però non metterà in crisi il loro amore, anzi: insieme troveranno modi per nascondere il “problemino” di lei, pur dandole il sostentamento di cui ha bisogno per tirare avanti nella vita e nella carriera. Per gli innamorati che amano i sapori forti e non disdegnano una punta di splatter per condire la giornata dell'amore. Su Netflix.Una notte di baldoria, l'incontro con una sconosciuta, sesso occasionale e poi un brutto risveglio. Naz (), un ragazzo di New York di origine pakistana, viene accusato dell'omicidio della ragazza, trovata la mattina dopo accoltellata a morte, e difeso dall'avvocato John Stone (). Una miniserie di otto episodi da vedere in un soffio. Perché la mettiamo in questa lista? Beh, cosa c'è di meno romantico di una one night stand finita in omicidio?!Quando l'amicizia virile sostituisce le storie d'amore, si parla di bromance. Siete single nella giornata degli innamorati? Niente paura, chiamate il vostro migliore amico, scendete nel pub sotto casa e fatevi un paio di pinte. Oppure, perché no, risolvete qualche intricato caso di omicidio, come fanno Holmes e Watson () in Sherlock. Trovate l'acclamata serie britannica per intero anche su Netflix.Quest'ultimo titolo è un po' a metà fra le due categorie, ma l'abbiamo messo qui perché il tema pende decisamente più dalla parte del “sogno per single”. You Me Her, nuova serie Netflix creata dae ambientata a Portland, Oregon, racconta di Emma e Jack Trakarsky (), ancora una coppia suburbana che, per riaccendere la passione, entra in una relazione a tre con la escort e studentessa di psicologia Izzy (). Chi non ha mai fantasticato su una cosa del genere? La seconda stagione è appena arrivata su Netflix proprio in occasione di San Valentino. Cari single (ma non solo), siete avvertiti.