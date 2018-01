Amazon Prime Video: ecco cosa vedere a febbraio

NOTIZIE

29.01.2018 - Autore: La redazione



Amazon Prime nel mese di febbraio. Si parte da venerdì 2 con l'arrivo della serie drammatica Absentia, prodotta e interpretata da

Sono tre i cavalli di battaglia offerti danel mese di febbraio. Si parte dacon l'arrivo della serie drammatica, prodotta e interpretata da Stana Katic , precedentemente protagonista di Castle

La serie è un stora mystery/thriller in cui seguiamo l'agente FBI Emily Byrne (Katic) che sparisce nel nulla e viene dichiarata morta mentre dà la caccia a uno dei più noti e pericolosi serial killer di Boston. Sei anni più tardi Emily viene ritrovata in un rifugio immerso in un bosco, semi viva, senza alcun ricordo degli anni passati. Il ritorno alla vita normale per Emily non sarà affatto semplice, una volta tornata a casa scoprirà che suo marito si è risposato, che suo figlio è stato cresciuto da un’altra donna e soprattutto di essere implicata in una serie di terribili omicidi.



Il 9 febbraio, sarà la volta dei quattro episodi della docu-serie Prime Original Grand Prix Driver, show che si addentra nel mondo, spesso inaccessibile, della Formula 1 offrendo uno sguardo inedito sui processi e sui retroscena della scuderia McLaren, uno dei team di maggior successo nella storia dell’automobilismo.