World War Z 2: gli zombie di Brad Pitt rimandati a data da destinarsi

I fan di World War Z dovranno attendere più del previsto per vedere il sequel: il film con Brad Pitt , in origine previsto negli Stati Uniti per il 9 giugno, è stato spostato in un'altra data da Paramount, che però non ha comunicato la nuova data di uscita. La casa di produzione ha rivoluzionato il calendario del 2017 non solo spostando a data da destinarsi il sequel, ma cancellando il reboot di Venerdì 13 e facendo spazio a mother! , il nuovo film diinterpretato da, che arriverà in USA il 13 ottobre.era effettivamente in alto mare rispetto alla vicinissima data di uscita, che l'avrebbe posto in diretta competizione con La Mummia di Tom Cruise : non è stato girato nemmeno un singolo fotogramma del film. Anzi, non si sa nemmeno chi dirigerà il film: il regista del primo, Marc Forster , è fuori discussione. Le ultime voci danno David Fincher vicino al progetto , ma niente è confermato.Il tempo extra verrà utilizzato per sviluppare meglio la sceneggiatura (evitando così i problemi del primo capitolo, riscritto in corsa a riprese già quasi ultimate). Stando alle “spie” di Variety, la nuova data di uscita potrebbe essere nel 2018 o addirittura nel 2019.