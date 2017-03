War Party: Tom Hardy e Ridley Scott insieme per il film Netflix sui Navy SEALs

NOTIZIE

17.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



War Party, sarà diretto da Netflix colpisce ancora e si aggiudica il nuovo progetto di Tom Hardy . Il film in questione è, sarà diretto da Andrew Dominik (L'assassinio di Jesse James, Cogan), interpretato da Hardy e prodotto dalla Scott Free di Ridley Scott

I dettagli su War Party sono tenuti segreti, ma sappiamo che il film sarà basato su fatti realmente accaduti e incentrato sui Navy SEALs. Dominik scriverà la sceneggiatura insieme a Harrison Query, un autore in ascesa che ha da poco venduto a Lionsgate il soggetto di un film su un vero esorcismo eseguito in una base militare. Query ha anche scritto Honor for Sale, poliziesco ambientato negli anni '70 che sarà diretto da John Hillcoat. Anche quest'ultimo è basato su una storia vera.

Netflix ha vinto un'asta a cui hanno partecipato anche Amazon, Universal e Lionsgate e si conferma un nascente titano del cinema, oltre che della TV streaming.

Taboo (di recente Fonzo, il nuovo film di Josh Trank (Chronicle, Fantastic Four) in cui interpreterà un Al Capone quarantasettenne, affetto da demenza. Tom Hardy, che ha già lavorato con Ridley Scott alla serie(di recente promossa alla seconda stagione ), apparirà quest'anno al cinema in Dunkirk , ennesimo film girato con Christopher Nolan (in arrivo in Italia il 31 agosto). Si prepara inoltre a girare, il nuovo film di Josh Trank (Chronicle, Fantastic Four) in cui interpreterà un Al Capone quarantasettenne, affetto da demenza.

Fonte: The Hollywood Reporter