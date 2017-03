Taboo: seconda stagione per la serie creata da Tom Hardy

NOTIZIE

09.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Altri otto episodi. Taboo , la serie creata e interpretata da Tom Hardy e mandata in onda da BBC in Gran Bretagna e FX in America, tornerà per una seconda stagione sempre interpretata dalla star del momento. La nuova stagione sarà ancora una volta prodotta dalla Scott Free di Ridley Scott , oltre che dalla Hardy Son & Baker di Tom Hardy e da Steven Knight

Creata da Hardy con il padre Chips e con Steven Knight, sceneggiatore de La promessa dell'assassino e regista di Locke (sempre interpretato da Hardy), Taboo racconta l'odissea di un uomo, James Keziah Delaney, che, nel 1814, torna a Londra dall'Africa e scopre che suo padre gli ha lasciato una misteriosa eredità. L’avventuriero si ritroverà a condurre una battaglia personale contro la Compagnia delle Indie Occidentali, per affermarsi come imprenditore e vendicare la morte del padre nel pieno della tensione tra America e Gran Bretagna. Il cast della prima stagione includeva anche Oona Chaplin, Jonathan Pryce e David Hayman.

Tom Hardy è solo l'ultimo di una schiera di attori di successo a dividersi tra cinema e TV, un confine un tempo considerato invalicabile (e chi si trovava dalla parte televisiva difficilmente poteva sperare di passare al grande schermo) ma oggi ampiamente livellato. D'altro canto il livello dei talenti coinvolti in Taboo parla da sola: Steven Knight, Ridley Scott. La televisione non è più la sorella minore del cinema ma un medium narrativo a sé stante e con una dignità e un valore ormai riconosciuti. Basta vedere un episodio di Taboo per rendersi conto della qualità “cinematografica” della sua messa in scena. Siamo più che lieti di continuare il viaggio nella nuova stagione.

Fonte: Screen Daily