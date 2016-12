Video: Wes Anderson annuncia Isle of Dogs, il suo nuovo film d'animazione

Anderson ha rivelato il progetto tramite un video in cui, insieme alla guest star Ed Norton, annuncia un concorso legato al film e supportato dal sito di crowdfunding Crowdrise, che permetterà a un fan di vincere un viaggio a Londra, dove si sta girando il film, e doppiare uno dei cani (“abbaiare, ululare e mugolare potrebbe essere richiesto”, spiega il regista nel video). Chi intende partecipare dovrà semplicemente donare 10 dollari attraverso il crowdfunding. Il denaro verrà versato nelle casse di The Film Foundation, fondazione no-profit creata da Martin Scorsese per la preservazione dei film di importanza storica.

Per Anderson si tratta del secondo film d'animazione stop-motion dopo Fantastic Mr. Fox del 2009. Per ora non si conosce la data di uscita (solo l'anno, il 2018), ma con un cast così Isle of Dogs balza immediatamente in cima alle classifiche dei film più attesi.