(Video) La Scozia di Braveheart ritorna in Outlaw King, ecco il colossal storico in arrivo su Netflix

S'intitola Outlaw King - Il re fuorilegge ed è il colossal avventuroso che ha aperto il Festival di Toronto. E' ambientato nella Scozia di Braveheart e racconta la storia di uno dei personaggi già esplorati nel bellissimo film di Mel Gibson: quel lavoro epico si concludeva proprio con Robert the Bruce / Roberto primo di Scozia, leader degli scozzesi nella guerra contro gli inglesi. Il personaggio ritorna ora con il volto di Chris Pine nel film che vedremo a breve su Netflix.: "Ci sono tanti sbudellamenti e decapitazioni in questo film e questa cosa può essere scioccante...ma sembra che non interessi a un'audience contemporanea quanto il fatto di mostrare una scena di sesso o un pene. Dovremmo tutti prenderci un minuto per meditare su questa cosa, sul fatto che in questa società occidentale puritana mostrare qualcuno che fa l'amore o parti del corpo che abbiamo tutti sia in qualche modo una cosa da Google Alert. E' un trip! Pensateci bene è un vero trip".

Questa la sinossi di Outlaw King:

Outlaw King è diretto dallo scozzese David Mackenzie che ha già lavorato con Pine nel sorprendente Hell or High Water , western moderno che si è guadagnato diverse nomination all'Oscar: "Questo nuovo film sarà distribuito in streaming in 191 Paesi nello stesso giorno. Quindi certamente sarà il mio film più visto di sempre, molto di più di quelli che ho fatto in passato. A me sembra una cosa positiva. Capisco che ci sia un po' di diffidenza verso le piattaforme streaming e dubbi per l'effetto che causeranno al modo tradizionale di vedere i film al cinema. Ma per me è una grande opportunità. Perché non credo che uno Studio avrebbe finanziato questo film e ci avrebbe lasciato lavorare come volevamo. Quindi grazie a Netflix per averlo reso possibile".La vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge. Costretto in una Scozia medievale a combattere per salvare la sua famiglia, la sua gente e il suo paese dall'occupazione inglese, Robert si accaparra la corona scozzese e conduce un gruppo mal assortito di uomini contro il più forte esercito al mondo, capitanato dal feroce re Edoardo I e dal suo imprevedibile figlio, il principe di Galles.