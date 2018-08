Outlaw King

Nel corso di un anno straordinario, Robert the Bruce passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe di Galles.