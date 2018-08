Il trailer di Outlaw King, Netflix ci riporta nella Scozia di Braveheart

NOTIZIE

Chris Pine è l'eroe scozzese Robert the Bruce nel nuovo film del regista di Hell or High Water, che aprirà Toronto

20.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Nel corso di un anno straordinario, Robert the Bruce passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe di Galles.

Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh e Billy Howle. Dalla fotografia fangosa ai discorsi di incitamento prima della battaglia, pare ovvio come l'influenza di Interamente girato in Scozia, Outlaw King vede anche la partecipazione di. Dalla fotografia fangosa ai discorsi di incitamento prima della battaglia, pare ovvio come l'influenza di Braveheart di Mel Gibson si senta ancora a più di vent'anni di distanza. Il film di Gibson raccontava eventi precedenti a questi e includeva anche il personaggio di Robert (interpretato da Angus Macfadyen), e dunque questo Outlaw King appassionerà di certo quelli che avevano amato Braveheart.

Outlaw King debutterà su Netflix il 9 novembre 2018.