Venom, cosa c'è di sbagliato nello spin-off di Spider-Man?

Quando un modello funziona, si cerca di replicarlo. È una legge di mercato che va per la maggiore a Hollywood. Da essa nascono molti dei trend del cinema, come quello degli “universi condivisi”, nato dal successo del franchise Marvel. Purtroppo certi modelli non sono applicabili a qualsiasi cosa, ma questo è un dettaglio che Hollywood si ostina a – o finge di – non capire.

E ora ci prova anche la Sony. Quella stessa Sony che, avendo in mano i diritti esclusivi di un personaggio potenzialmente imbattibile come Spider-Man, ha dovuto chiedere aiuto alla Marvel per tornare a produrre un film di qualità come Spider-Man: Homecoming . Non sapevano come gestire uno dei supereroi più celebri al mondo. Non un buon segnale se pensiamo che, ora che si è ringalluzzita grazie all'accordo con i Marvel Studios per fare entrare l'Uomo Ragno negli Avengers , Sony ha messo in cantiere un proprio universo condiviso... di comprimari di Peter Parker.