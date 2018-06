Il Joker di Jared Leto tornerà in uno spin-off

Warner Bros. ha messo in cantiere un altro film sul Joker oltre a quello diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix . Questo, ovviamente, sarà incentrato sule ambientato nel DCEU, l'universo dei film DC che comprende Justice League e Wonder Woman.

Warner e Leto, anche produttore esecutivo, ora cercheranno uno sceneggiatore. Una data d'uscita, dunque, non è stata annunciata. Non è chiaro se verrà girato prima questo film, Birds of Prey o Suicide Squad 2

Che cosa sta accadendo in casa DC/Warner? Dopo lo scarso successo di Justice League , sembra che lo Studio sia totalmente confuso sulla prossima mossa da fare. Anziché puntare su progetti ragionati dedicati ai suoi supereroi più famosi, Warner sembra intenzionata a spezzettare i personaggi di Suicide Squad in una serie di progetti in competizione tra loro. Nonostante il film originale sia andato piuttosto bene, questa tattica non sembra la migliore. E di certo dedicare al Joker due film diversi con due diversi attori pare il modo più rapido per darsi la proverbiale zappa sui piedi.