Transformers: L'ultimo cavaliere, 25 cose da sapere sul grande ritorno degli Autobot

09.06.2017







Buona lettura! Arriverà nei cinema dal 22 giugno, Transformers: L'ultimo cavaliere , quinto capitolo della saga tratta dalle avventure dei robot della Hasbro nuovamente diretto dallo specialista action Michael Bay . In attesa di ritrovare Autobot e Decepticon in un nuovo scontro che avrà luogo su più epoche della storia dell'umanità, ecco a voi venticinque cose da sapere sul film e sulla saga.Buona lettura!



- LA SINOSSI UFFICIALE: L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondamentali della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. Questa volta la preda diventerà eroe. Gli eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.



- Mark Wahlberg torna nei panni di Cade Yeager, già eroe in carne e ossa del Nicola Peltz (vista nel precedente film): Cade sarà tutto solo e scoprirà che il suo destino è in qualche modo legato a quello degli Autobot.



- Si tratta della terza volta che Wahlberg viene diretto da Michael Bay: regista e attore hanno lavorato insieme anche nell'ottimo Pain & Gain e in Transformers 4 - L'era dell'estinzione.



- Tra i grandi ritorni della saga contiamo anche quello di Megatron, nemesi giurata di Optimus Prime che forse questa volta dovrà patteggiare con gli umani. Nella versione originale Megatron è nuovamente doppiato dall'attore Hugo Weaving.



- Transformers: L'ultimo cavaliere arriva nei cinema esattamente a dieci anni dal - Tra i grandi ritorni della saga contiamo anche quello di, nemesi giurata di Optimus Prime che forse questa volta dovrà patteggiare con gli umani. Nella versione originale Megatron è nuovamente doppiato dall'attore- Transformers: L'ultimo cavaliere arriva nei cinema esattamente a dieci anni dal film originale uscito in Italia a giugno 2007.



- L'ultimo capitolo della saga, Transformers - L'era dell'estinzione è invece arrivato sui nostri schermi nel luglio 2014.



- Sir Edmund Burton, lord inglese che vive all'interno di un castello, in compagnia di diversi robot. Uno di questi è in grado di trasformarsi in un carro armato della Prima Guerra Mondiale.



- Nel castello di Sir Burton conosciamo anche Cogman, un robot maggiordomo descritto come una via di mezzo tra "Alfred di Batman e C-3PO di Star Wars". Secondo Michael Bay, invece, si tratta di un robot "totalmente psicopatico, ma comunque molto gentile". Sir Anthony Hopkins è la new entry e il nome più grosso del cast. L'attore interpreta, lord inglese che vive all'interno di un castello, in compagnia di diversi robot. Uno di questi è in grado di trasformarsi in un carro armato della Prima Guerra Mondiale.- Nel castello di Sir Burton conosciamo anche. Secondo Michael Bay, invece, si tratta di un robot "totalmente psicopatico, ma comunque molto gentile".



- "Michael Bay è veloce - ha detto Hopkins a proposito del suo regista - Ha così tanta passione per quello che fa e non spreca tempo. Le persone sono pronte sul suo set e questo mi piace molto. Non è uno di quei registi che se ne va in giro lontano dal set. Lui rimane lì e dice: 'Si parte!'. E' un tipo creativo e non smette mai di pensare a come andare avanti".



- Stanley Tucci e Simmons, già visto nei primi tre capitoli della saga.



- Nel cast ritorna anche



- La sceneggiatura di Transformers – L'ultimo cavaliere è frutto di un cambio completo di personale rispetto ai capitoli precedenti. È stata scritta, infatti, da Art Marcum e Matt Holloway (gli sceneggiatori di Iron Man) insieme a Ken Nolan (Black Hawk Down) a partire da una storia concepita dagli stessi insieme ad Akiva Goldsman (A Beautiful Mind). Possiamo aspettarci meno comicità puerile rispetto agli altri film, e un tono più drammatico. Ci sarà comunque umorismo, meno fuori posto del solito. Ciò che appare invece evidente è la voglia di Michael Bay di chiudere la sua serie di film con qualcosa che superi in spettacolarità tutto ciò che è venuto prima. John Turturro torneranno alla saga. Tucci già visto nel quarto episodio a quanto pare potrebbe interpretare anche il ruolo del mago Merlino nelle sequenze ambientate nel Medioevo. Turturro, invece, tornerà nei panni dell'ex agente segreto, già visto nei primi tre capitoli della saga.- Nel cast ritorna anche Josh Duhamel nei panni del tenente colonnello Lennox, eroe in carne e ossa visto nei primi tre film della saga.



- Transformers: L'ultimo cavaliere mostrerà il lato oscuro di Optimus Prime, leader degli Autobots intenzionato adesso a distruggere il nostro mondo per salvare il suo pianeta. Scopriremo un collegamento tra i robot e il mondo di Re Artù. Allo stesso tempo Bay esplorerà anche l'epoca delle Guerre Mondiali prima di riportare la storia ai nostri tempi.



- Il film è il più costoso capitolo della saga. Il budget infatti ammonta a circa 260 milioni di dollari.



- Ad oggi il film più visto della saga è il quarto capitolo, L'era dell'estinzione il cui incasso mondiale finale supera il miliardo e centoventi milioni di dollari. Il "meno" visto è stato il primo film: incasso finale 709 milioni in tutto il mondo.



LE LOCATION



- Transformers: L'ultimo cavaliere è stato girato anche al numero 10 di Downing Street a Londra, la sede del Primo Ministro britannico."Abbiamo girato in posti in cui nessun altro aveva mai girato prima" - ha detto Bay.



- Tra le altre location, a parte USA, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, c'è anche Cuba. Il nuovo Transformers è il secondo film hollywoodiano girato a Cuba dopo Fast and Furious 8.



- "Sono stato il primo regista a girare sulle piramidi - ha detto Bay - nessuno lo aveva fatto per trent'anni. E sono stato il primo anche a girare presso il relitto della nave Arizona a Pearl Harbor. Basta dare una lista di questi posti pazzeschi in cui ho girato, e allora ci aprono molte porte per girare nuove scene. La mia reputazione aiuta, ecco perché non voglio rovinarla!".



- Vivian Wembley, pronta ad affiancare Mark Wahlberg nella missione in cui cercheranno di salvare il mondo. I due personaggi, inizialmente, non andranno d'accordo: assisteremo infatti a uno scontro culturale tra USA e Regno Unito.



- La trentunenne Haddock ha interpretato al cinema la madre di Peter Quill nei due capitoli di Guardiani della galassia. In TV l'abbiamo vista nella serie Da Vinci's Demons. Laura Haddock è una delle new entry del cast. L'attrice inglese interpreta la giovanissima professoressa di Oxford, pronta ad affiancare Mark Wahlberg nella missione in cui cercheranno di salvare il mondo. I due personaggi, inizialmente, non andranno d'accordo: assisteremo infatti a uno scontro culturale tra USA e Regno Unito.- La trentunenne Haddock ha interpretato al cinema la madre di Peter Quill nei due capitoli di. In TV l'abbiamo vista nella serie



- Nella foto Isabella Moner, l'altra eroina del film, circondata dai piccoli dinobot che tornano nel nuovo capitolo. Il film si concentrerà infatti anche su un piccolo gruppo di ribelli giovanissimi di cui la Moner fa parte.



- Lo scontro tra Optimus Prime e Bumblebee, uno dei momenti chiave de L'ultimo cavaliere, immortalato sul poster russo del film.



- Bumblebee sarà il protagonista del primo spinoff della saga, un progetto diretto da Travis Knight - regista di Kubo e la spada magica - in arrivo nei cinema nell'estate 2018.



- Il grinta dei Fratelli Coen e nel recente 17 anni e come uscirne vivi. - Lo scontro tra Optimus Prime e Bumblebee, uno dei momenti chiave de L'ultimo cavaliere, immortalato sul poster russo del film.- Bumblebee sarà il protagonista del primo spinoff della saga, un progetto diretto da- regista di- in arrivo nei cinema nell'estate 2018. La protagonista in carne e ossa dello spinoff su Bumblebee sarà Hailee Steinfield , già vista nedei Fratelli Coen e nel recente