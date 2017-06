Bumblebee: Hailee Steinfeld protagonista dello spin-off dei Transformers

L'attrice, candidata all'Oscar per Il Grinta dei fratelli Coen e vista nella saga di Pitch Perfect, in Ender's Game e Romeo & Juliet, interpreterebbe la protagonista del film, un maschiaccio che lavora come meccanico dopo la scuola e che, molto probabilmente, diventerà amica di Bumblebee, l'Autobot che si trasforma in una Chevrolet Camaro gialla visto in tutti gli episodi di Transformers (e centrale al primo , dove stringeva amicizia con Shia LaBeouf). Bumblebee è scritto da L'amore criminale ) e dovrebbe arrivare a giugno 2018.