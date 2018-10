The Mule, Clint Eastwood corriere della droga nel trailer del suo nuovo film

NOTIZIE

05.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Di nuovo in gioco (2012). Eccolo.



Warner Bros ha diffuso il primo trailer di The Mule , il film di Clint Eastwood in cui la star torna anche davanti alla macchina da presa per la prima volta da(2012). Eccolo.

Nick Schenk, sceneggiatore di Gran Torino e Narcos, The Mule racconta la storia di Earl Stone, un ultraottantenne solo e al verde, che rischia di finire in bancarotta e si convince così ad accettare un lavoro apparentemente semplice: guidare. Scopre presto, però, di essere un corriere della droga per un cartello messicano, e sulle sue tracce si mette anche l'agente DEA Colin Bates (Bradley Cooper). La storia è in parte vera ed è ispirata a un articolo pubblicato dal New York Times, “The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule”, un'intervista a Jeff Moore, l'agente DEA che arrestò l'ottantasettenne Leo Sharp nel 2011.



Il resto del cast include, oltre a Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Loren Dean e Eugene Cordero.

Basta questo trailer per capire come The Mule sia classico Eastwood: l'ambientazione nella profonda America, i valori di una nazione presentati in elenco e sovvertiti in una confessione di fallimento. Sin dall'incipit, in cui Stone scopre il carico di cocaina nel suo bagagliaio ed è costretto ad affrontare un curioso agente della stradale, si ha l'impressione di trovarsi davanti a qualcosa di speciale.