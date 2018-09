Fissata la data di uscita di The Mule, il nuovo film diretto e interpretato da Clint Eastwood

Arriverà il 14 dicembre in USA The Mule , il nuovo film di Clint Eastwood che lo vede tornare anche davanti alla macchina da presa nel ruolo principale. Un grande ritorno: era da sei anni che Eastwood non lavorava come attore (se escludiamo un cameo in). L'ultima volta lo avevamo visto in, diretto dal suo storico partner produttivo Robert Lorenz. L'ultimo film da lui diretto e interpretato è, risalente addirittura al 2008. Eastwood aveva giurato di essersi ritirato dalla recitazione, ma qualcosa in The Mule lo ha evidentemente convinto a rimangiarsi le parole.