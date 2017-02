Ben Affleck pronto a lasciare Batman e la DC?

Secondo una voce che sta facendo il giro della rete in queste ore, presto un grosso terremoto potrebbe colpire il neonato universo DC:, dopo aver anche abdicato alla regia del film solista dell'uomo pipistrello in favore, pare, di Matt Reeves.

Il motivo non è noto e per ora si tratta solamente, lo ribadiamo, di una voce. A riportarla è stato, durante un episodio del talk show online Collider Movie Talk. Campea afferma di aver ricevuto da alcune fonti interne alla Warner la notizia che Affleck vorrebbe proprio lasciarsi alle spalle il ruolo di Batman e l'universo DC al completo. Non si tratterebbe, dunque, di un problema relativo solamente alla regia del film. Sembra che Affleck stia trattando con lo studio per rescindere il contratto prima delle riprese di The Batman, ma in caso contrario quel film sarebbe la sua ultima apparizione nel ruolo di Bruce Wayne (dopo Justice League , ovviamente). Ecco il video.