Suspiria, il remake di Guadagnino durerà un'ora in più rispetto all'originale

Suspiria verrà presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia , dove, stando alle dichiarazioni del direttore, non sarà nemmeno il film più lungo. In effetti, il cinema, non tanto quello d'autore quanto quello popolare, negli ultimi anni ha ritrovato le durate corpose e si è capito che il pubblico non viene più di tanto scoraggiato da esse, quando il film è molto atteso.