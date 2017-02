Star Wars Han Solo: la prima foto del cast e la data di uscita!

NOTIZIE

22.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



25 maggio 2018, solo sei mesi dopo



Lucasfilm e Disney hanno rilasciato un comunicato per preparare il mondo all'arrivo dello spin-off di Star Wars dedicato al giovane Han Solo . La data di uscita americana è stata fissata al, solo sei mesi dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi . Il film si riappropria così della data di uscita classica dei primi sei capitoli di Star Wars, prima che la Disney trasformasse la saga in un franchise natalizio. È stata anche pubblicata la prima foto ufficiale del cast riunito:

Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca. L'attore finlandese eredita il ruolo da Peter Mayhew e ha già indossato il costume ne Il risveglio della Forza, dove però Mayhew ha girato le sequenze chiave (perché d'altra parte gli occhi di Chewbacca sono quelli di Mayhew). Suotamo ha diffuso un suo personale comunicato su Twitter: Il cast include Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo,nel ruolo di Lando Calrissian,nel ruolo di Chewbacca. L'attore finlandese eredita il ruolo dae ha già indossato il costume ne Il risveglio della Forza, dove però Mayhew ha girato le sequenze chiave (perché d'altra parte gli occhi di Chewbacca sono quelli di Mayhew). Suotamo ha diffuso un suo personale comunicato su Twitter:

“Sono profondamente grato per questa incredibile opportunità di diventare parte del franchise di Star Wars che amo sin da quando ero bambino. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, i miei coach di basket e compagni di squadra, i colleghi del cast e della troupe, lo staff di Lucasfilm e Disney, i grandi fan di questo spettacolare universo e specialmente Peter Mayhew. Chewbacca è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema e l'interpretazione che Peter ha dato di questo amato Wookiee ha dispensato gioia in tutto il mondo. La guida di Peter e la sua gentilezza sono stati doni senza prezzo che hanno scaldato la mia anima e mi hanno preparato per questo viaggio. Aspiro a rendere Peter fiero e portare ai fan di Star Wars il Chewie che conoscono e e amano. Ci vediamo in una galassia lontana lontana...”.