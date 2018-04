NOTIZIE

Star Wars Episodio IX, una donna scelta come regista della seconda unità

18.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Victoria Mahoney, regista televisiva che fa così un grande balzo nel mondo dei blockbuster hollywoodiani. J.J. Abrams ha iniziato la pre-produzione di Star Wars: Episodio IX e ha scelto la regista della seconda unità: si tratta di, regista televisiva che fa così un grande balzo nel mondo dei blockbuster hollywoodiani.





La notizia è stata data da Ava DuVernay , regista di Nelle pieghe del tempo che ha pubblicato su Twitter una foto di Abrams con la Mahoney. “Lieta di condividere questa notizia storica. Una donna nera dirigerà storie in una galassia lontana lontana”.

Da tempo la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy va dicendo di voler portare maggiore diversità dietro le quinte della saga. “Vogliamo assicurarci che, quando chiameremo una donna a dirigere uno Star Wars, le siano date tutte le chance di avere successo”, ha detto la Kennedy a Variety.

Victoria Mahoney ha esordito nel 2011 con il film Yelling to the Sky, ma poi ha diretto solo episodi di serie TV e film per la TV. Di recente ha diretto il pilot di Misfits, versione americana della serie britannica sui detenuti con superpoteri.

Star Wars: Episodio IX è previsto in USA per il 20 dicembre 2019. Le riprese dovrebbero partire quest'estate, con J.J. Abrams dietro la macchina da presa al posto di Colin Trevorrow

Fonte: Variety