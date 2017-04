Star Wars: Carrie Fisher apparirà anche in Episodio IX, parola del fratello

NOTIZIE

10.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Todd Fisher, a tranquillizzare gli spettatori: sua sorella apparirà in Episodio IX. La morte di Carrie Fisher non ha solamente riempito di tristezza le schiere di fan di Star Wars: ha anche gettato un'ombra sulla conclusione della nuova trilogia. Sappiamo che l'attrice aveva ultimato le riprese di Star Wars: Gli ultimi Jedi prima di morire a causa di un attacco cardiaco, ma la sua presenza nel successivo Episodio IX è stata messa immediatamente in dubbio. Soprattutto dopo che la Disney ha specificato che non ricostruirà l'attrice al computer come fatto per Peter Cushing (e la Fisher stessa) in Rogue One . È troppo presto, la ferita è ancora aperta e sarebbe irrispettoso nei confronti della sua memoria. Ma ora ci pensa il fratello dell'attrice,, a tranquillizzare gli spettatori: sua sorella apparirà in Episodio IX.

Lui e la figlia della Fisher, Billie Lourd, hanno dato a Disney e Lucasfilm il permesso di utilizzare materiale tagliato per far apparire Leia anche nel terzo capitolo della trilogia, che sarà diretto da Colin Trevorrow. Parlando con The New York Daily News nel corso del TCM Film Festival di Los Angeles, Todd Fisher ha detto: “Come si fa a cancellarla dalla saga? La risposta è che non si può. Ne è una parte troppo importante e credo che la sua presenza sia ancora più forte adesso, come nel caso di Obi Wan. Quando la spada lo trafigge diventa più potente e penso che sia successo anche con Carrie”. Fisher per ora non sa dire quanto esteso sarà il ruolo di Leia in Episodio IX: “Non sono l'unica parte dell'equazione, ma credo che la gente meriti di rivederla. Ormai è di loro proprietà”.

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriverà nei cinema italiani il 13 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company.