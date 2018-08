Star Wars 9, la prima immagine dal set annuncia l'inizio delle riprese

Sembra incredibile, ma J.J. Abrams non era attivo su Twitter fino a tredici ore fa, quando ha postato il suo primo tweet. Ovviamente dedicato a Star Wars: Episodio IX , che il regista ha appena iniziato a girare. Lo ha rivelato postando l'immagine di una macchina da presa che riprende uno sfocato e quasi invisibile John Boyega . Non solo: ha anche scritto un tweet lungo (ora possono arrivare a 280 caratteri) per parlare dell'impresa che lo aspetta e salutare ancora una volta Carrie Fisher