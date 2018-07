Star Wars, ecco come Carrie Fisher tornerà nei panni di Leia in Episodio IX

Walt Disney Pictures e Lucasfilm annunciano il cast di Star Wars: Episodio IX , l’ultimo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari che J. J. Abrams girerà a partire dall’1 agosto presso i Pinewood Studios di Londra.: “Abbiamo amato alla follia Carrie – afferma Abrams – Non è pensabile arrivare a una conclusione veramente soddisfacente della saga degli Skywalker senza di lei. Non avremmo mai cercato un’altra attrice né usato un personaggio digitale. Con il supporto e il permesso di sua figlia Billie abbiamo trovato un modo per rendere omaggio all’eredità di Carrie e al ruolo di Leia in questo nuovo film: useremo materiale inedito girato sul set di Episodio VII”.