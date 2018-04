Star Trek apre le porte a una donna, S.J. Clarkson regista del nuovo film della saga

NOTIZIE

Star Trek batte Star Wars sul tempo e affida in toto la regia del nuovo film a una donna. Sarà infatti S.J. Clarkson a dirigere Star Trek 4, quarto episodio della nuova saga dell'Enterprise



battesul tempo e affida in toto la regia del nuovo film a una donna. Sarà infattia dirigere, quarto episodio della nuova saga dell'Enterprise riportata in vita da J.J. Abrams nel 2009. Qualche settimana fa il franchise di Guerre stellari aveva aperto le porte a una donna, scegliendola però come regista della seconda unità di Episodio IX



L'annuncio è arrivato dal CinemaCon di Las Vegas, dove è stato confermato che il nuovo film vedrà il giovane Kirk interpretato da Chris Pine incontrare il padre impersonato da Chris Hemsworth (il Thor del cinema) e morto nella prima sequenza del reboot di Abrams. Ancora una volta dunque la saga si apre a viaggi nel tempo e paradossi temporali, gli stessi strumenti che ha utilizzato per tornare sullo schermo nel 2009. E' stato confermato che rivedremo anche Zachary Quinto nei panni di Spock.

La Clarkson ha lavorato molto in televisione dove ha diretto diversi episodi di serie come Dexter, Bates Motel, Orange is the New Black, Jessica Jones e Marvel's The Defenders.

I tre film della nuova saga di Star Trek hanno incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. Attualmente la Paramount sta anche sviluppando un altro sequel che sarà realizzato da J.J. Abrams e Quentin Tarantino. Vedremo quel film dopo il quarto capitolo che non ha ancora una data di uscita ufficiale.

