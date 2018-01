Sono tornato, Mussolini resuscita nel trailer della commedia di Luca Miniero

NOTIZIE

02.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot). Ecco il trailer ufficiale del film.



Arriverà nelle sale italiane il primo febbraio Sono tornato , il remake italiano del successo tedesco Lui è tornato . Nella nostra versione, al posto di Adolf Hitler sarà Benito Mussolini a tornare misteriosamente in vita. A interpretare il leader fascista troviamo Massimo Popolizio , affiancato da Frank Matano nel ruolo di Andrea Canaletti. La regia è di Luca Miniero (Benvenuti al Sud), che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a(Lo chiamavano Jeeg Robot). Ecco il trailer ufficiale del film.

Nel cast di Sono tornato vedremo anche Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, Ariella Reggio, Massimo De Lorenzo e Giancarlo Ratti. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, il film uscirà nelle sale l’1 febbraio 2018, distribuito da Vision Distribution.

A seguire la sinossi ufficiale:

“Eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti”. Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. Credendolo un comico, Canaletti decide di renderlo protagonista di un documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del cinema. I due iniziano così una surreale convivenza, che tra viaggi per l’Italia, ospitate tv e curiosi momenti di confronto con gli italiani di oggi, porta il Duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da diventare il protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter riconquistare il paese… Una commedia politicamente scorretta che pone un’inquietante domanda: e se lui tornasse davvero?