Silence: finalmente online il trailer italiano del nuovo film di Martin Scorsese

Il potentissimo trailer si è fatto attendere per mesi e mesi, e viene scatenato in rete esattamente a trenta giorni dall'uscita del film negli USA. Ora è disponibile anche la versione italiana che potete vedere qua sotto:







Qui in versione originale:





Silence segue due gesuiti ( Adam Driver ) in viaggio nel Giappone del diciassettesimo secolo alla ricerca di uno dei loro mentori,(interpretato da Liam Neeson ), un uomo che a quanto pare ha perso la fede e rinnegato Dio in pubblico. "Non è possibile - dice il personaggio di Garfield - Questa nostra missione è più urgente che mai. Dobbiamo trovare padre Ferreira". A quel punto il loro superiore, interpretato da Ciaran Hinds , li mette in guardia: "Andrete incontro al pericolo nel momento in cui metterete piede in quella terra". Ed è proprio di questo che parla il film tratto dal romanzo omomino di, edito in Italia da Corbaccio con il titolo: Mentre i due protagonisti cercano Ferreira, contemporaneamente tentano di diffondere la religione cristiana in Giappone, costretti ad affrontare violenze e persecuzioni.