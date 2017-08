Sexy, inquietanti e spassosi: i segreti nascosti nei film Disney più amati

Mentre Netflix cerca di rimediare all'addio della Disney cercando di convincerla a lasciarle almeno i diritti di trasmissione in streaming delle produzioni Marvel e legate alla saga di Star Wars, si registra la conferma - da parte dell'amministratore delegato Bob Iger - che gli altri film dei celebri Studios avrannoFilm,e non, che potremo - probabilmente - vedere e rivedere ampiamente. Anche per poterli analizzare dettagliatamente. Come qualche fan ha già fatto, attratto dalla possibilità di scovarenei titoli più famosi e amati… Alcune di queste sono diventate storiche (come il fatto che Aladdin sia stato realizzato ispirandosi ao che il codicericorra in numerosi film Disney e Pixar perché numero dell'aula del California Institute of Arts dove molti animatori svilupparono le proprie capacità), altre meno.E se dopo aver cercato la parolanel cielo stellato del Re Leone o nei capelli di Rapunzel e aver cercato il 'Pizza Truck' di Toy Story in Cars, A Bug's Life, Ratatouille, Monsters & Co., Up e Alla ricerca di Nemo, molti avranno notato che il nome del mago dell'Apprendista Stregone () non è altro che Disney letto al contrario o che in molti film della Pixar abbondano i riferimenti alla(fondata dallo stesso Steve Jobs)… Non tutte le 'curiosità' però sono "inappropriate" come quelle che vi presentammo parlando di Cars e Toy Story, anche se molte restano comunque, almeno quanto a sensibilità e riferimenti. Vediamone alcune delle più particolari:Sorprendenti '', ossia i cosiddetti esibizionisti, che amano mostrare le proprie 'intimità' al pubblico o a particolari oggetti dei loro desideri… Come il Saetta McQueen di, che si ritrova davanti due giovani fan pronte a sparare gli abbaglianti (flash, appunto) come alcune appassionate ragazze si divertono a mostrare i seni ("headlights", o luci anteriori, in gergo) alle celebrità di turnoO come il venditore di meridiane che si para davanti a uno sconcertato...Più accennati, o nascosti in maniera buffa, i riferimenti a membri del cast meno 'per bambini'. Come lo sguardo che Colette lascia cadere per un attimo quando Linguini le parla del suo 'Piccolo Chef' inO la tendina 'ad hoc' che copre troppo parzialmente il Kronk die 'l'entusiasmo' che sembra mostrare il prete dedurante il matrimonio!Viene in mente lo scandaloso topless che costrinse la Disney a ritirare tre milioni e mezzo di copie diO la minaccia voyeuristica di Mushu, che scatena la reazione di una riservataMa anche i molti casi in cui i protagonisti di certi Classici appaiono in altri film, come il Doug diche intravediamo inla coppia di Monsters & Co. inSempre introviamo anche Flynn Rider e(all'incoronazione di Elsa)Da questo film, invece, è Hans a far visita aMentre in- L'intreccio della torre possiamo riconoscere l'arcolaio della Bella addormentata, un piccolo Pinocchio su uno scaffale e i libri di Sirenetta, La bella e la bestia eMa tra la folla deci sono Kermit la rana e Pippo (oltre a il Re e il Granduca di Cenerentola) tra gli invitati al matrimonioIl servizio da te della Bestia viene usato anche in, mentre quell'irsuto protagonista è tra i giocattoli del Sultano diCosì come una bambola diè arrivata fino a…e il piccoloè tra i salmoni pescati inInecco apparire Pumbaa, in forma di gargoyle e nelle strade intorno alla Cattedrale, insieme al tappeto di Aladdin e Belle…Un giocattolo di Dumbo è in, film in cui troviamo sia il poster di Mulan, sia un ristorante cinese a esso intitolatoMentre Peg, Lilly e il vagabondo sono tra i cagnolini ospiti di