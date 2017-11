Quiz: riconosci questi film sullo sport da un solo fotogramma?

Cinema e sport da sempre vanno di pari passo. Raccontare le grandi sfide è, dopo tutto, prerogativa del cinema migliore, e ci sono poche sfide grandi come quelle sportive. In questi giorni arriva nelle sale di tutta Italia l'ennesimo film a tema, Borg McEnroe , storia della faida tra due dei più grandi campioni di tennis di tutti i tempi. Poche settimane fa avevamo visto un altro film sul tennis, La battaglia dei sessi . Lo sport, al cinema, è una scusa per raccontare il superamento del sé attraverso la sfida, e la ridefinizione di noi stessi in rapporto a un avversario. Ma anche i cambiamenti sociali e storici che lo sport porta con sé nei casi migliori.