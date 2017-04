Twin Peaks: un nuovo libro di Mark Frost in uscita a ottobre

NOTIZIE

A poche settimane dalla conclusione della nuova stagione, la saga di Twin Peaks continuerà in formato letterario con il volume “Twin Peaks: The Final Dossier”

04.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Mark Frost non ha ancora finito con



Mark Frost non ha ancora finito con Twin Peaks. In attesa della terza stagione, in arrivo su Showtime e Sky Atlantic HD il 21 maggio prossimo, Flatiron Books ha già pubblicato "The Secret History of Twin Peaks", un romanzo scritto dal co-creatore della serie che fa luce sulle vite degli abitanti di Twin Peaks nei 25 anni seguenti il finale della serie originale. E ora la stessa casa editrice si prepara a dare alle stampe un secondo libro, sempre di Frost.

Intitolato “Twin Peaks: The Final Dossier”, il libro è già disponibile in pre-ordine su Amazon.com (ma non Amazon.it per ora). Sarà composto da 176 pagine e arriverà anche in edizione audiolibro. Nessun dettaglio, invece, su cosa conterrà: potrebbe trattarsi di una versione non censurata del dossier che si trovava tra le pagine del libro precedente, oppure di un romanzo-sequel pensato per mettere la parola fine sulla saga dopo la conclusione della serie. Quello che si sa è che arriverà il 31 ottobre, a poche settimane dal finale (il diciottesimo episodio, che andrà in onda il 3 settembre).

Il primo volume, intitolato in Italia “Le vite segrete di Twin Peaks”, arriverà da Mondadori il 18 aprile, e può essere già prenotato su Amazon.