Il trailer italiano di Mission: Impossible - Fallout mostra tutti i salti mortali di Tom Cruise

05.02.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Ethan Hunt per la sua sesta missione impossibile. Le prime immagini di

Tom Cruise ritorna nei panni diper la sua sesta missione impossibile. Le prime immagini di Mission: Impossibile - Fallout sono state rivelate nel corso del Super Bowl con un trailer adrenalinico di oltre due minuti che ci regala un assaggio dal nuovo capitolo della saga. Due minuti che bastano e avanzano per farci capire che Ethan Hunt è ancora nei guai e che quegli stessi guai dovrà viverli fino in fondo, per salvare il mondo.

Il fimato ci offre un ampio sguardo di tutti gli stunt: le acrobazie fatte veramente da Cruise, inclusa quella in cui si è rotto la caviglia. C'è anche un'anteprima della scena dell'elicottero che ha già fatto parlare di sé, presentata come la madre di tutte le sequenze action del nuovo capitolo. Il sesto Mission: Impossible sembra un greatest hits della saga. Una compilation con due armi in più: l'ironia - a un certo punto Simon Pegg, davanti all'ennesima prova di morte di Cruise, dice: "Preferisco non guardare" - e i colpi di scena con vecchi alleati del protagonista costretti adesso ad affrontarlo e lo stesso Hunt che dovrà andare contro i suoi principi. Per la prima volta.



Qui il trailer in italiano:







Qui il trailer in versione originale:







Questa la breve sinossi di Mission: Impossible - Fallout:

Tom Cruise) e il suo team della IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati che conosciamo già (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby completano il cast del film di Rogue Nation.

Le migliori intenzioni tornano sempre indietro a darti la caccia. Mission: Impossible - Fallout ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team della IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati che conosciamo già (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby completano il cast del film di Christopher McQuarrie che torna alla saga dopo aver diretto l'ottimo quinto capitolo intitolato Rogue Nation.

In uscita negli USA a partire dal 27 luglio, Mission: Impossible - Fallout arriverà in Italia in estate distribuito dalla 20th Century Fox.