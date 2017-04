Mission: Impossible 6, il look inedito di Henry Cavill nella prima foto con Tom Cruise

NOTIZIE

20.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Mission: Impossible 6, e

Superman e Tom Cruise adesso sono veramente insieme. Il regista Christopher McQuarrie ha pubblicato su Instagram una foto in cui lo vediamo al fianco di Cruise, superstar che torna nei panni di Ethan Hunt in, e Henry Cavill , new entry della saga.

Brandt di



Ecco la foto:





Il look di Cavill, come da lui stesso svelato su Facebook qualche giorno fa, è insolito: eccolo sfoderare un paio di baffi inediti. Anche lui, come Cruise, indossa quelle che sembrano imbracature per paracadute, un oggetto certamente noto all'interno del franchise. Che sia dunque un alleato del team IMF? Magari sarà proprio lui l'uomo che sostituirà il vuoto lasciato daldi Jeremy Renner , grande assente di questo sesto capitolo. O magari Cavill è il nuovo cattivo della saga. Per ora possiamo soltanto tirare a indovinare.