Tom Cruise rischia ancora la vita sul set di Mission: Impossible 6

In un'intervista al sito Collider, il produttore del film,, ha rivelato che Cruise sta già preparando la sua prossima acrobazia: "Non vediamo l'ora. Il film sarà ancora scritto e diretto da Christopher McQuarrie dopo Rogue Nation. Siamo emozionati per il personaggio che sarà interpretato da Henry Cavill . Dopo la sequenza del Burj Khalifa nel quarto film pensavamo che sarebbe stato impossibile fare di più. E poi Tom ha fatto quella scena con l'aereo A380. Quello che farà invece nel sesto film supererà ogni sequenza spettacolare realizzata fino ad oggi. Sarà assolutamente una cosa incredibile. Si è allenato per un anno intero. Sarà la cosa più incredibile che gli avrete mai visto fare in un film. Lui sta lavorando a questa scena sin da quando Rogue Nation è uscito nei cinema. Impazzirete".