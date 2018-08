Matt Smith di doctor Who entra nel cast di Star Wars Episodio Ix

Quel che è certo è che Smith sarà collocato da uno o dall'altro lato della forza e che affiancherà sullo schermo i protagonisti Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver, le new entry Keri Russell, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Naomi Ackie e le icone della saga Billy Dee Williams ( che torna nei panni di Lando Calrissian trentacinque anni dopo Il ritorno dello Jedi), Anthony Daniels (C-3PO), Carrie Fisher ( nella sua ultima apparizione nei panni di Leia Organa ) e Mark Hamill in quelli di Luke Skywalker.

Smith è stato il Doctor Who per tre stagioni e lo abbiamo anche visto nei panni del principe Phillip nelle prime due stagioni della serie Netflix The Crown , il suo ruolo è adesso interpretato da Tobias Menzies. Vedremo l'attore a Venezia nei panni del più celebre criminale americano in, film di Mary Harron incentrato sulle seguaci di Charles Manson.