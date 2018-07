Star Wars Episodio 9, Billy Dee Williams tornerà nel ruolo di Lando

NOTIZIE

10.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Star Wars, il ritorno di Lando Calrissian in Episodio IX. The Hollywood Reporter ha confermato una voce che girava da tempo negli ambienti del fandom di Billy Dee Williams riprenderà il ruolo nel terzo capitolo della nuova trilogia, diretto da J.J. Abrams . Le riprese del film inizieranno quest'estate.

Donald Glover. L'ultima volta che Williams è apparso nel ruolo di Lando risale al 1983, anno di uscita de Il ritorno dello Jedi . L'attore ha ripreso il ruolo solo come doppiatore in alcuni videogiochi e cartoon (Star Wars Rebels, Lego Star Wars). Il personaggio di Lando Calrissian è tornato nei film di recente, in Solo: A Star Wars Story , dove a interpretarlo c'era però

Le voci sulla partecipazione di Williams, 81 anni, al film si sono intensificate di recente, quando l'attore ha dovuto rinunciare ad apparire a una convention citando l'impegno sul set di un film non meglio identificato. Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Lucasfilm, ma The Hollywood Reporter è una delle principali testate americane sul cinema e dunque possiamo fidarci.