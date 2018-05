Luc Besson accusato di stupro da un'attrice, ma il regista nega

NOTIZIE

21.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Luc Besson è stato accusato di stupro da un'attrice francese di 27 anni, che ha preferito rimanere anonima. La donna ha denunciato il fatto alla polizia il 18 maggio. A quanto afferma, Besson avrebbe abusato di lei all'hotel Bristol di Parigi, vicino agli Champs-Élysées, dopo aver versato nel suo tè qualcosa per addormentarla. L'attrice sostiene che Besson l'abbia dunque toccata e penetrata mentre lei era priva di coscienza.

L'avvocato di Besson, Thierry Marembert, ha detto ad Agence France-Presse che il regista “nega categoricamente queste accuse fantasiose. [L'accusatrice] è una persona di sua conoscenza, verso la quale non si è mai comportato in maniera inappropriata”. La donna ha ammesso di non ricordare tutto della serata in questione, ma afferma che Besson le avrebbe lasciato del denaro prima di andarsene.

L'accusa arriva a pochi giorni dalla conclusione del Festival di Cannes, che ha visto Asia Argento salire sul palco durante la cerimonia di chiusura per puntare il dito su Harvey Weinstein e sui recenti scandali sessuali dell'industria del cinema. “Anche stasera, sedute tra di voi, ci sono persone che devono ancora rendere conto della loro condotta nei confronti delle donne”. “Voi sapete chi siete. Ma, cosa più importante, noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca”.

Fonte: Deadline