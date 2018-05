L'ora più buia, imperdibile in dvd e blu-ray il Winston Churchill da Oscar di Gary Oldman

sono le parole che infiammano la Camera dei Lord inglese nellache presenta l'arrivodi L'ora più buia , il film che Joe Wright ci ha presentato allo scorso Festival di Torino e che ha portato Gary Oldman alla conquista del suo primo Oscar come Miglior Attore protagonista

Una vera chicca tratta dal film distribuito da Universal Pictures Home Entertainment Italia e diretto da un regista già vincitore ai BAFTA® (Espiazione, Orgoglio e Pregiudizio), scritto dal candidato agli Oscar® Anthony McCarten (La Teoria del Tutto) e interpretato dal suddetto Gary Oldman (Harry Potter, La Talpa), vincitore anche ai Golden Globe.Un film che è stato(David Malinowski, Lucy Sibbick E Kazuhiro Tsuji), oltre ad esser stato nominato come Miglior Film, Miglior Fotografia, Migliori Costumi e Migliore Scenografia. E che nelle sue versioni per il mercatoJoe Wright e, nella quale si svela la straordinaria trasformazione di Oldman in Churchill dando