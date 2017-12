Video esclusivo da L'ora più buia: Gary Oldman prenota l'Oscar nei panni di Winston Churchill 

NOTIZIE

28.12.2017 - Autore: La redazione



L'ora più buia ha già lasciato il segno negli USA. E si appresta a farlo anche in Europa e in Italia, dove il film arriverà nelle prossime settimane.



Sono duecento le ore complessive alle quali l'attore inglese si è sottoposto per trasformarsi in Winston Churchill sul set del film di Joe Wright. "Avere l'opportunità di interpretare Winston Churchill e ritrovarsi in un set del genere a fianco di questi attori, è come se fosse stato Natale tutti i giorni! - afferma Oldman - Ero incredulo e mi sono sempre sentito fortunato".



L'attore parla delle sue emozioni sul set del film nel video che segue:







"Spero che gli spettatori rimangano sorpresi nello scoprire quanto abbiamo rischiato e quanto ci siamo avvicinati al peggior scenario possibile - continua l'attore - Ognuno interpreterà la storia a modo suo, ma per quanto riguarda il momento storico, che risale a un perioco piuttosto recente, sicuramente si ritroveranno a pensare: 'santo cielo... se non fosse stato per quest'uomo'".



Una storia vera che inizia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill, pochi giorni dopo la sua elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna, affrontare una delle sfide più turbolente e determinanti della sua carriera: l'armistizio con la Germania nazista, oppure resistere per poter combattere per gli ideali, la libertà e l'autonomia di una nazione. Mentre le inarrestabili forze naziste si propagano per l'Europa occidentale e la minaccia di un'invasione si rivela imminente, con un pubblico impreparato, un re scettico ed il suo stesso partito che trama contro di lui, Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia mondiale.



L'ora più buia arriverà nei cinema dal 18 gennaio, distribuito dalla Universal Pictures.