Lo sceneggiatore di Solo per Indiana Jones 5, che forse verrà rinviato

Jonathan Kasdan è stato scelto da Spielberg per scrivere l'ultimo capitolo della saga interpretato da Harrison Ford, che però potrebbe non arrivare nel 2020

29.06.2018 - Autore: Marco Triolo



I predatori dell'arca perduta e L'impero colpisce ancora, che ha di recente scritto Solo insieme al figlio. Rimane tutto in famiglia, dunque, ma si tratta di un'eredità davvero pesante. Ciononostante, il fatto che Spielberg e Lucasfilm abbiano scelto Kasdan anche di fronte all'insuccesso di Solo, significa che hanno piena fiducia nelle sue capacità. Jonathan Kasdan (regista de Il bacio che aspettavo e The First Time) è figlio di Lawrence Kasdan , sceneggiatore de, che ha di recente scritto Solo insieme al figlio. Rimane tutto in famiglia, dunque, ma si tratta di un'eredità davvero pesante. Ciononostante, il fatto che Spielberg e Lucasfilm abbiano scelto Kasdan anche di fronte all'insuccesso di Solo, significa che hanno piena fiducia nelle sue capacità.

Inoltre, stando a Variety, il film non rispetterà la data di uscita del 20 luglio 2020. Le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2019, ma con questo cambio in sceneggiatura le parti ( Harrison Ford su tutti) dovranno prima approvare, e questo potrebbe far spostare la data di inizio riprese al 2020, quando Ford avrà 78 anni.

Il sito Birth.Movies.Death riporta, infine, che il MacGuffin, ovvero l'oggetto ricercato da Indy, stavolta sarà la Fonte della Giovinezza. È solo una voce, ma potrebbe in effetti sposarsi perfettamente con l'intenzione di Lucasfilm/Disney di portare avanti la saga oltre questo film. Spielberg stesso ha confermato che sarà “l'ultimo film di Indiana Jones di Harrison Ford, ne sono abbastanza certo, ma si continuerà sicuramente dopo questo”. Uno scenario in cui Indiana Jones beve dalla Fonte e torna giovane (con il volto di un altro attore) potrebbe non essere così implausibile.