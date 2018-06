Liam Neeson muore e la moglie lo vendica nel trailer di Widows - Eredità criminale

NOTIZIE

04.06.2018 - Autore: La redazione (Gedi Digital)



La storia di quattro donne che non hanno niente in comune tranne un debito lasciato loro dai mariti, criminali rimasti uccisi durante un colpo. Il film è ambientato nella Chicago contemporanea, una città travolta da tumulti. Le tensioni crescono quando Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo) decidono di prendere il loro destino in mano, complottando insieme per creare un futuro secondo le loro regole.



Il film è anche interpretato da Liam Neeson, Colin Farrell e Robert Duvall.



Widows - Eredità criminale arriverà nei cinema a novembre, distribuito da 20th Century Fox.