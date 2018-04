Ocean's 8, ecco il trailer italiano dello spin-off al femminile 

NOTIZIE

13.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonham Carter sono le protagoniste di



sono le protagoniste di Ocean's 8 , lo spin-off al femminile della saga di Ocean's Eleven di cui ora possiamo vedere il trailer italiano.

Steven Soderbergh. George Clooney nei primi tre film. Ma c'è anche un altro legame con la saga madre: Gary Ross , regista di Hunger Games e Seabiscuit, eredita le redini della saga da Sandra Bullock interpreta Debbie Ocean, sorella del personaggio interpretato danei primi tre film. Ma c'è anche un altro legame con la saga madre: Matt Damon apparirà nel ruolo di Linus Caldwell, anche se non si sa per quanti minuti di film.

Il film vedrà le ladre guidate da Sandra Bullock tentare il colpo del secolo a New York: rapinare il Metropolitan Museum of Art durante il ballo annuale. La sceneggiatura di Ocean's 8 è stata scritta dallo stesso regista in collaborazione con Olivia Milch, da un soggetto dello stesso Ross. Il film è prodotto da Steven Soderbergh e Susan Ekins, con Michael Tadross, Sandra Bullock, Diana Alvarez e Bruce Berman come produttori esecutivi, e co-prodotto dalla stessa Milch.

Warner Bros. dovrebbe distribuirlo nelle sale a giungo 2018.