La mummia: il film con Tom Cruise massacrato nelle recensioni internazionali

"La mummia ha qualche bel momento, ma alla fine è un pasticcio che prende in prestito da tante altre pellicole, inclusa una versione 'mummificata' di Un lupo mannaro americano a Londra . La trama casca come un vecchio ramo: un insieme di idee e scene che sembrano raggruppate come diverse bozze della sceneggiatura. Lo stesso Cruise viene piantato in asso da cambi narrativi che gli lasciano addosso una costante espressione sconvolta. In una scena lo vediamo nudo e notiamo la sua grande forma fisica... questo film è invece senza forma, non ha i muscoli del suo protagonista".