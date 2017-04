Kingsman: Il cerchio d'oro, il primo trailer svela il ritorno di Colin Firth

L'ultima inquadratura del nuovo trailer di Kingsman: Il cerchio d'oro strappa un sorriso allo spettatore. Per un paio di secondi vediamo Colin Firth radersi, espressione seria come sempre e benda sull'occhio. Il gentleman inglese per antonomasia ritorna anche nel sequel ed è lui la ciliegina sulla torta in un cast pieno di grandi nomi.