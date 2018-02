Jurassic World 2: dinosauri e fiamme nello spot del Super Bowl

NOTIZIE

Direttamente dal Super Bowl 2018 arriva il nuovo trailer di Jurassic World: Il regno distrutto , atteso sequel che ci riporta nel bel mezzo di Isla Nublar tra dinosauri spaventosi e terrificanti eruzioni vulcaniche. Ecco il filmato.



Qui il trailer in lingua originale:







Diretto da Juan Antonio Bayona, già regista di The Orphanage, The Impossibile e Sette minuti dopo la mezzanotte, Jurassic World: Il regno distrutto vede il ritorno di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nei panni di Owen Grady e Claire Dearing, protagonisti del capitolo precedente. Ma ci sarà anche spazio per il ritorno di un personaggio amatissimo dai fan della saga, il matematico Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum nei primi due capitoli diretti da Steven Spielberg.

Jurassic World: Il regno distrutto si incentrerà sulla minaccia di un'eruzione vulcanica che potrebbe devastare Isla Nublar portando a una seconda estinzione dei dinosauri. Owen e Claire torneranno dunque sull'isola dove un tempo sorgeva il Jurassic World per salvare gli animali preistorici.

Il film arriverà nei cinema dal 7 giugno, distribuito dalla Universal Pictures. Qui il trailer precedente e qui un dietro le quinte.