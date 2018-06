Kidding, il trailer della serie che riunisce Jim Carrey e Michel Gondry dopo Se mi lasci ti cancello

La firma di Gondry è evidente, così come è evidente l'impegno profuso da Carrey, qui più che mai somigliante a un personaggio di Jack Nicholson. La serie debutterà in USA il 9 settembre. Gondry ha diretto diversi episodi, compreso il pilot, e fa anche da produttore esecutivo.

Kidding racconta di Jeff, icona della TV dei ragazzi con il nome d'arte di Mr. Pickles che, in seguito all'implosione della sua famiglia, inizia a perdere la testa. La sua immagine pubblica cozza sempre più con quella privata in una crisi dall'avanzamento lento, tanto esilarante quanto tragica. Aspettiamoci, insomma, un mix di dramma e commedia come solo la coppia Gondry/Carrey riuscirebbe a regalare.

Kidding è anche un atteso ritorno in scena per Carrey, che ultimamente è apparso in pochi film (di recente nel documentario sulla realizzazione di Man on the Moon, Jim & Andy: The Great Beyond , disponibile su Netflix), e il suo primo ruolo regolare in televisione dai tempi di In Living Color. Il resto del cast di Kidding include