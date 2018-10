Indiana Jones 5 avrà una portata globale, parola del produttore Frank Marshall

Indiana Jones tornerà a girare il globo per davvero nel quinto capitolo della saga, in arrivo nel 2021. ComingSoon.net ha intervistato il produttore, chiedendogli qualche aggiornamento sul film. E tra le notizie più interessanti c'è proprio il fatto che, a differenza de Il regno del teschio di cristallo Indiana Jones 5 non verrà girato solo negli Stati Uniti.