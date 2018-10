West Side Story, Ansel Elgort protagonista del musical di Spielberg

, drammaturgo vincitore del Pulitzer che con Spielberg ha già collaborato ae al prossimo The Kidnapping of Edgardo Mortara , ha scritto la sceneggiatura basandosi sul musical di Broadway scritto dacon musiche di. Le riprese del film inizieranno nell'estate del 2019.

Migliaia di attori e ballerini a New York, Portorico (patria degli Sharks), Los Angeles e Miami, hanno fatto provini negli ultimi mesi, rispondendo all'annuncio dei produttori che cercavano interpreti di origine latino-americana da scritturare nel film.

West Side Story sarà dunque il prossimo film di Spielberg, che in cantiere ha anche il quinto Indiana Jones, rimandato però al 2021 . Nel frattempo potrebbe anche girare The Kidnapping of Edgardo Mortara, storia vera di un rapimento avvenuto in pieno Risorgimento italiano.