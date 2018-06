Quello che non uccide, il trailer del ritorno di Lisbeth Salander sul grande schermo

Lisbeth Salander sta per tornare e, stavolta, avrà il volto di Claire Foy . La star di The Crown sostituisce Rooney Mara in Quello che non uccide ), che non è altro se non il tentativo della Sony di far ripartire la saga con un veloce reboot. Al posto di Daniel Craig, nel ruolo di Mikael Blomkvis, ci sarà Sverrir Gudnason , star di Borg McEnroe. La regia è stata affidata a Fede Alvarez , autore del remake de La casa . Ecco i due trailer del film appena usciti.